Названы самые зараженные районы Кубани за сутки

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают заражаться COVID-19. По данным на 18 августа, за последние сутки в госпитали попали еще 254 человек. Среди заболевших есть дети, самому младшему – два месяца.

Наиболее зараженными за сутки стали Краснодар, Лабинский и Тихорецкий районы. Здесь выявили 41, 32 и 24 инфицированных. Также в антирейтинг попали Курганинский район с 19 заболевшими, Туапсинский - с 16, Темрюкский – с 12 и Сочи – с 11.

- По десять новых пациентов в Геленджике, Анапе и Староминском муниципалитете. В Кореновском и Выселковском районах - по девять. По семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Красноармейском и Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Далее идут районы с меньшим количеством заболевших. В Кущевском выявили шесть инфицированных. В Усть-Лабинском - пять. По четыре - в Апшеронском, Белореченском, Ейском и Ленинградском районах. В Крымском районе три человека заболели, в Гулькевичском - два. Единичные случаи зафиксированы в Горячем Ключе, Абинском, Динском, Кавказском и Щербиновском муниципалитетах.

В стационарах с подтвержденным COVID-19 на сегодняшний день лечатся 3648 человек, дома – 6857 жителей.