7-милионного пассажира обслужили в аэропорту Сочи

Фото: Telegram-канал "Аэропорты Юга"

Аэропорт Сочи накануне побил рекорд: в разгар курортного сезона зарегистрирован 7-милионный пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал «Аэропорты Юга».

Ирина Кутикова прилетела в Сочи из Самары вместе с племянницей. Здесь девушки провели незабываемый недельный отдых. Воспоминания о поездке на Черноморское побережье дополнила неожиданная ситуация: Ирина оказалась 7-милионным пассажиром борта, летевшего из аэропорта Сочи.

- Для меня это было большим удивлением, я не поверила, - комментирует гостья из Самары. – Сначала я и вовсе отказалась от церемонии награждения.

Туристку поздравили управляющий директор аэропорта Сочи Сергей Филиппов, представитель авиакомпании Nordwind Александр Бессонов и депутат Государственной думы РФ Константин Затулин. Девушке вручили букет цветов, сувениры и сертификат на посещение бизнес-зала аэропорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что более 4 миллионов человек посетили Сочи с начала 2021 года. Несмотря на новые требования к заселению, это на 20% выше, чем в 2019-м, и в 2 раза больше, чем в 2020-м.