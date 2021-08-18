Видео эвакуации людей из торгового центра Оz Mall в Краснодаре

Фото: instagram.com/irina_razi

В среду, 18 августа, в Краснодаре эвакуировали людей из торгового центра Оz Mall. Как рассказали посетители, звуковое оповещение сработало, когда они ходили по магазинам.

- Сначала мы услышали громкие хлопки, а через несколько секунд - прозвучала сирена, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» очевидцы. - Когда вышли на улицу, увидели клубы черного дыма с задней стороны здания.

Фото: instagram.com/irina_razi

Люди стали снимать на фото и видео происходящее. На кадрах видно, что около торгового центра в ожидании томятся сотни людей. Они надеются вернуться и продолжить покупки. Но пока вход в ТЦ закрыт.

- О времени открытия сообщим дополнительно, - заявили в администрации торгового центра.

На месте происшествия работают пожарные службы. Причины возгорания выясняются.

По предварительным данным, огонь вспыхнул с внешней стороны торгового центра, там загорелась машина.