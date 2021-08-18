Алексей Чернов. Фото: администрации края.

Министр физкультуры и спорта Кубани Алексей Чернов официально освобожден от должности. Как стало известно, накануне глава региона Вениамин Кондратьев уже подписал соответствующее распоряжение.

Увольняется министр с госслужбы по собственной инициативе.

- Он перейдет на работу советника губернатора по вопросам развития физической культуры и спорта, - уточняют в администрации региона.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что до ухода Алексея Чернова свои посты уже покинули два заместителя.

- Речь идет об Игоре Стрельцове и Илье Зленко. Они уже собрали свои вещи и освободили кабинеты, - сообщил «КП» - Кубань» источник.

До Алексея Чернова на посту министра работал Андрей Марков, но он надолго тоже не задержался. Больше всего времени в кресле провела олимпийская чемпионка 1980 года Людмила Чернова - 6 лет. В 2018-м она написала заявление об отставке по собственному желанию.

Кстати, «КП» - Кубань» удалось узнать, кто может занять кресло министра в ближайшее время.