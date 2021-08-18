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Происшествия18 августа 2021 15:29

Администрация ТЦ в Краснодаре озвучила причину эвакуации 1500 посетителей

На площади для разгрузки товаров загорелся грузовик
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: instagram.com/irina_razi

Фото: instagram.com/irina_razi

Администрация ТЦ "OZ mall" прокомментировала эвакуацию 1500 человек. На разгрузочной площади загорелся грузовой автомобиль.

- На месте разгрузки товаров гипермаркета "Окей" загорелся автомобиль, прибыли 5 пожарных расчетов, - сообщает администрация. - Возгорание потушено за 4 минуты, ТЦ временно закрыт, о возобновлении работы сообщим позже.

Ранее в городских пабликах распространялась информация о том, что горит сам торговый центр. В МЧС пожар в ТЦ "OZ mall" также опровергли.

Людей эвакуировали из торгового центра Оz Mall в Краснодаре