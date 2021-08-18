Администрация ТЦ в Краснодаре озвучила причину эвакуации 1500 посетителей

Фото: instagram.com/irina_razi

Администрация ТЦ "OZ mall" прокомментировала эвакуацию 1500 человек. На разгрузочной площади загорелся грузовой автомобиль.

- На месте разгрузки товаров гипермаркета "Окей" загорелся автомобиль, прибыли 5 пожарных расчетов, - сообщает администрация. - Возгорание потушено за 4 минуты, ТЦ временно закрыт, о возобновлении работы сообщим позже.

Ранее в городских пабликах распространялась информация о том, что горит сам торговый центр. В МЧС пожар в ТЦ "OZ mall" также опровергли.