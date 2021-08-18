ЕР и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит»

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«Единая Россия» вместе с российским правительством разработала важнейшие направления программы «Санитарный щит». Инициатива по ее созданию будет включена в народную программу партии.

В новую программу войдет несколько направлений, такие как обеспечение необходимого объема средств индивидуальной защиты, применение эффективных тест-систем, своевременные прогнозы по возможным эпидемиям, сообщает Nashgorod.ru.

Как пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, программу “будут выстраивать на современной инфраструктуре - лабораториях, научных центрах, программных платформах с целью анализа и проектирования эпидемиологических моделей”.

Появление такой программы скажется и на доступности оперативной диагностики инфекций для всех жителей страны, даже в самых отдаленных ее точках. А помимо этого будет способствовать развитию лабораторной сети.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что пандемия продемонстрировала также необходимость подготовки медицинского персонала немного иного уровня. Речь идет о специалистах, которые напрямую будут заниматься вопросами, относящимися к эпидембезопасности.

В предстоящие годы на создание новой системы предоставления медицинской помощи, а также выстраивание биологической безопасности планируется выделить примерно 30 миллиардов рублей.

Идея о разработке новой инициативы ЕР получила поддержку и у главного государственного санитарного врача Анны Поповой. Она считает, что эта программа поможет укрепить сеть лабораторий, увеличить доступность медуслуг для граждан и окажет помощь в формировании санитарной культуры.

Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, ранее о необходимости разработки «щита» в сфере санитарной безопасности говорил президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, при возникновении подобной коронавирусу опасной инфекции Россия должна будет в самые оперативные сроки организовать действия по защите здоровья населения. А именно - за четыре дня создать собственные тест-системы и за короткие сроки разработать эффективную российскую вакцину.