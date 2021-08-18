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Общество18 августа 2021 16:03

Двухлетнего малыша с температурой и без сознания доставили в больницу полицейские Сочи

Туристка обратилась за помощью к сотрудникам ДПС, сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Владимир Веленгурин

Фото: Владимир Веленгурин

В поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи оперативно сработала полиция. К капитану Егору Чумакову и старшему лейтенанту Владимиру Роденко обратилась туристка. 30-летняя гостья из Белгорода просила помощи: у её двухлетнего малыша поднялась температура, ребенок периодически терял сознание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Сына женщины надо было срочно доставить в больницу, но дороги оказались перегружены. Полицейские оказали помощь, сопроводив туристку с ребенком в больницу Адлерского района.

- Сотрудники ДПС доставили маму с ребенком в медучреждение, где малышу оказали необходимую помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю. - Сейчас его здоровью ничего не угрожает.