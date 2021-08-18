Займы от 100 тысяч до 5 миллионов рублей могут получить отели, пострадавшие от непогоды

Фото: пресс-служба администрации края

На займы для восстановления разрушенных территорий могут рассчитывать предприниматели. Из-за обильных осадков, нанесших удар по курортным зонам края, владельцы пострадавших отелей и санаториев могут получить от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Подчеркивается, что в июне 2021 года Фонд микрофинансирования увеличил сумму возможного займа «Специальный ЧС» и снизил процент до 0,1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Предпринимателям будет необходимо вносить деньги в срок от 3 до 24 месяцев. При этом возможна отсрочка до 12 месяцев.

- Деньги на восстановление имущества получили уже 5 предпринимателей, - сообщают в пресс-службе администрации. – Сумма составила 17 миллионов рублей, а на рассмотрении сейчас находятся 4 заявки из Горячего Ключа и Туапсинского района.

Запросы на получение займов принимаются по адресу:

Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 5-й этаж, кабинет 501.

Для получения поддержки и консультации можно обратиться по телефону Фонда микрофинансирования Краснодарского края:

8 (861) 298-08-08.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о выплатах для владельцев домов, пострадавших от подтоплений. По 10, 50 и 100 тысяч рублей могут получить жители на восстановление.