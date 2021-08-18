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Общество18 августа 2021 16:45

На концерты попадут не все: «Новую волну» с 19 по 25 августа смогут посетить лишь 1400 зрителей

Такое решение принято в связи с распространением COVID-19
Светлана ОВДЕЙ
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На совещании под председательством главы Сочи также обсудили вопросы проведения "Новой волны"

На совещании под председательством главы Сочи также обсудили вопросы проведения "Новой волны"

Ежегодный конкурс «Новая волна» в Сочи смогут посетить не все желающие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта. На концерты, которые пройдут с 19 по 25 августа в NEW WAVE HALL в Олимпийском парке, допустят только 50% зрителей. Всего увидеть выступление артистов смогут 1400 гостей.

- В связи с распространением COVID-19 решено сократить загрузку зала до 50%, - прокомментировали в администрации города на совещании под председательством главы Алексея Копайгородского. – При проведении концертов будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы.

Ежегодный конкурс «Новая волна» состоится с 19 по 25 августа. Начиная с 2002 года он собирает на сцене многих известных исполнителей отечественной эстрады.