2 миллиона рублей из денег на нацпроект украл предприниматель на Кубани

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В Курганинском районе Краснодарского края денежное преступление: предприниматель своровал 2 миллиона рублей. Сумма была выделена на нацпроект «Культура». Об этом сообщает районный суд.

40-летний Андрей Давидян накануне заключил контракты на капремонт в образовательных учреждениях, а также на ремонт Родниковского культурного центра Курганинска.

Предприниматель использовал не те материалы, которые были согласованы. Кроме того, мужчина называл неверные данные об объемах работ - об этом стало известно из судебного разбирательства. Сумма ущерба – 2 миллиона рублей – признана мошеннически полученной.

- Все полученные незаконно деньги возмещены. Сам предприниматель признан виновным и оштрафован на 400 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

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