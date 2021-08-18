Карта «Прибыль» Уралсиба вновь вошла в Топ-3 лучших доходных карт

Фото: банка "Уралсиб".

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших доходных карт в августе 2021 года, по версии портала Банки.ру. Доходная карта — это любая дебетовая карта, по которой банк, как по вкладу, начисляет проценты на остаток по счету. Для Топ-3 эксперты подбирали карты не просто с максимальной ставкой, но и с наиболее выгодными условиями обслуживания.

Аналитики портала среди преимуществ продукта отметили высокий доход по карте – при покупках по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц он составит 6,25% годовых, а также один из самых высоких лимитов на рынке по сумме, на которую начисляются проценты – до 2 млн рублей включительно.

Карта выдается бесплатно, а если тратить по ней больше 1 тыс. рублей в месяц, то и за обслуживание платить также не придется. За покупки Уралсиб выплачивает еще кешбэк до 3%.

Еще одна актуальная опция – если указать карту Уралсиба для получения государственного пособия на школьников 10 тыс. рублей, банк за каждого ребенка начислит по 1500 бонусных рублей. Бонусными рублями можно компенсировать покупки по картам, подключенным к программе Уралсиб Бонус на сумму от 1500 руб., то есть на счет клиенту вернутся уже настоящие рубли.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».