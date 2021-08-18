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Происшествия18 августа 2021 17:36

68-летнего мужчину насмерть сбила иномарка в Крымском районе

Пенсионер шел по неосвещенной дороге
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД по краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по краю

На Кубани накануне произошло смертельное ДТП: в Крымском районе водитель иномарки сбил 68-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД края.

Пенсионер шел по трассе от Крымска до хутора Черноморского в абсолютной темноте. В это время автомобиль Mazda Familia летел на огромной скорости. Не заметив идущего в темноте человека, 35-летний водитель сбил мужчину.

- В результате ДТП пенсионер скончался на месте происшествия, - комментируют в пресс-службе ГИБДД края. – Мужчина умер до прибытия скорой помощи.