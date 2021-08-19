Власти Республики Адыгея приняли беспрецедентное решение проигнорировать волю тысяч своих граждан

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Самое важное политическое событие этого года в Адыгее – выборы в Государственный Совет – Хасэ. Они пройдут в сентябре. Уже сейчас ясно, что выборы будут напряженными. Но они пройдут без кандидатов от партии «Новые люди» как в голосовании по партийным спискам, так и во всех одномандатных округах.

Решением Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея партии отказано в регистрации и, как следствие, участии в выборах. Между тем, партия «Новые люди» стала единственной непарламентской партией, которая не просто изъявила желание участвовать в республиканских выборах, но и провела на территории Республики Адыгея активную подписную кампанию.

Во всех девяти муниципалитетах республики можно было увидеть сборщиков подписей с символикой партии «Новые люди». Такая активность вызвала неподдельный интерес жителей республики, и, видимо, всерьез встревожила местную номенклатуру, привыкшую к тому, что политическая жизнь Адыгеи долгое время была размеренной, предсказуемой и легко контролируемой.

Теперь же, благодаря активности «Новых людей», расклад стал стремительно меняться. Чтобы зарегистрировать своих кандидатов, Новым людям пришлось собрать в одномандатных округах от 300 до 500 подписей и еще более 1600 для выдвижения списка партии. Несмотря на сложность задачи и достаточно жесткие требования к оформлению подписных листов, дело было успешно сделано – в республиканский ЦИК своевременно сданы все необходимые документы.

Каждый из жителей республики, кто выразил поддержку кандидатам от «Новых людей», – рабочий, учитель, врач, служащий, пенсионер – был уверен, что его подпись будет засчитана. Но не тут-то было! По результатам заседания ЦИКа от 13.08.21 было объявлено, что партии «Новые люди» отказывают в регистрации на основании якобы недостоверности большего, чем предусмотрено законом, количества подписей, и «Новые люди» исключаются из предвыборной гонки за места в Государственном Совете Адыгеи.

- Никак иначе, кроме как политическим, такое решение считать нельзя, - заявил руководитель регионального отделения политической партии «Новые люди» Сергей Кусмаков. – Причина отказа совершенно надуманна и опирается исключительно на субъективные мнения отдельных экспертов. Которых, в свою очередь, по всей видимости, попросили подыграть действующей адыгейской номенклатуре. Мы понимаем всю бесперспективность обжалования данного решения в суде и не хотим увязнуть в процессе, который отнимет время и силы у нашей партии. Однако «Новые люди» принимают этот вызов и ответят на него с удвоенной и утроенной энергией в части наблюдения и контроля за предстоящими выборами депутатов Государственной Думы РФ. Мы отследим и перепроверим честность выдачи каждого бюллетеня для голосования. Земля будет гореть под ногами фальсификаторов!