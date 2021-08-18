74-летний мужчина с полусогнутой рукой таинственно исчез в Краснодаре

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре разыскивают загадочно исчезнувшего мужчину: 74-летний житель Валерий Егоянц ушел из дома по улице Седина в конце 29 июля. Но обратно мужчина так и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по краю.

Валерий Егоянц 1951 года рождения был одет в черную кожаную жилетку, темные брюки, белую кепку, светлую рубашку и черные туфли. Внешне седоволосый пропавший выглядит на 65 лет, ростом мужчина около 160-165 сантиметров, с кавказскими чертами, имеются усы.

- Особой приметой в поиске пропавшего является его полусогнутая рука, - сообщают в пресс-службе УМВД России. – Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем, сообщите по номерам отделов полиции:

8 (861) 255-78-66,

8-928-84-84-450,

«102»