74-летний мужчина с полусогнутой рукой таинственно исчез в Краснодаре

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару
В Краснодаре разыскивают загадочно исчезнувшего мужчину: 74-летний житель Валерий Егоянц ушел из дома по улице Седина в конце 29 июля. Но обратно мужчина так и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по краю.
Валерий Егоянц 1951 года рождения был одет в черную кожаную жилетку, темные брюки, белую кепку, светлую рубашку и черные туфли. Внешне седоволосый пропавший выглядит на 65 лет, ростом мужчина около 160-165 сантиметров, с кавказскими чертами, имеются усы.
- Особой приметой в поиске пропавшего является его полусогнутая рука, - сообщают в пресс-службе УМВД России. – Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем, сообщите по номерам отделов полиции:
8 (861) 255-78-66,
8-928-84-84-450,
«102»