Молодые кубанские ученые могут выиграть грант в полмиллиона рублей. Такой шанс дает программа «УМНИК» от Фонда содействия инновациям РФ.

В этом году конкурс проходит уже в 11 раз. Принять участие в нем могут студенты, аспиранты, молодые преподаватели, научные работники и предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет. Самые яркие авторы получат получат 500 000 рублей на реализацию своих инновационных проектов.

– Инновации – это сегодня драйвер для развития абсолютно всех отраслей: от сельского хозяйства и транспорта – до медицины, промышленности и потребительской сферы. Сегодня у нашей молодежи появляется возможность получить существенную поддержку на начальной исследовательской стадии реализации инновационного проекта и запатентовать свою разработку, – отметил вице-губернатор края Александр Руппель.

Прием заявок по 6 тематическим направлениям уже стартовал и продлится до 17 октября. Участникам предстоит пройти несколько отборочных туров. Победителей выберут в декабре.