В Сочи синоптики прогнозируют ливни с грозами. Погода испортится уже утром 19 августа.

- Небольшие осадки начнутся уже в четверг, 19 августа. Дождь усилится днем в пятницу, когда ожидается до 7,5 мм осадков, а в субботу ожидают уже настоящий ливень и 11 мм осадков за день, - рассказали в Краснодарском гидрометцентре.

Впрочем, температура воздуха на курорте будет вполне комфортной. Ночью на термометрах - до +21 градуса, к полудню - до +27 градусов. Ветер переменных направлений 7-10 м/с. Температура морской воды - 26 градусов.