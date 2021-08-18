Из пещеры в Абхазии подняли тело умершего год назад сочинского спелеолога

Фото пресс-службы Центра управления силами МЧС р. Абхазия

Обнаружили тело мужчины в начале августа в пещере Веревкина в Абхазии. Мужчину нашли на глубине 1100 метров. Специалисты определили, что он умер давно, около года назад. Сразу поднять тело на поверхность не удалось. Операция по подъему погибшего началась 13 августа и продлилась 4 дня. 17 августа спасатели извлекли его из пещеры.

- Операция по извлечению на поверхность тела спелеолога, погибшего в пещере Веревкина, завершилась. В операции участвовали 10 сотрудников МЧС, — сообщил глава МЧС Абхазии Лев Квициния. - Транспорт до пещеры не проходил, и специалистам пришлось нести тело погибшего несколько километров.

С помощью отряда "Лиза Алерт" установили личность мужчины. Им оказался Сергей Козеев, который пропал в горах Абхазии еще в ноябре 2020 года. По одной из версий, мужчина на своей машине поехал в Абхазию 1 ноября 2020 года. О том, куда собирается, он никому не сообщил. Далее турист поднялся на гору Арбаика, навесил веревку и спустился в пещеру Верёвкина. Вероятно, он мог сорваться с уступа, получить удар или умереть от переохлаждения. Обстоятельство гибели выясняются следователями.