В Геленджике открыли пункт вакцинации в спальном микрорайоне

Фото пресс-службы администрации города-курорта Геленджик

В Геленджике открыли пункт вакцинации от коронавируса в спальном микрорайоне. Об этом сообщил у себя в Телеграме мэр курорта Алексей Богодистов.

- Любой желающий может прийти в микрорайон «Парус», дом 24, и сделать прививку с 11 до 16 часов, - сообщил глава города. - Такое решение мы приняли для удобства горожан. И развернули работу мобильных пунктов вакцинации прямо в жилых микрорайонах.

Чтобы сократить время ожидания, в центре вакцинации работают волонтеры. Они помогают горожанам заполнить анкеты и быстрее получить услугу. Жителям необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС.

Напомним, в Краснодарском крае работает 99 мобильных пунктов вакцинации, 70 из них расположены на побережье.