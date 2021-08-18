В дома Анапы возвращается электричество

Фото пресс-службы администрации города-курорта Анапы

В обесточенные дома Анапы возвращается электричество.

- В городе восстановили работу 34 трансформаторных подстанций. Еще из 18 предстоит откачать воду. Более 18 бригад АО «НЭСК-электросети», а это около 70 специалистов и 20 единиц спецтехники, восстанавливают энергоснабжение в городе-курорте Анапе. Они откачивают воду мотопомпами, просушивают оборудование, - отчитываются энергетики о проделанной работе.

Электроснабжение в дома временно подают от передвижных дизельных электростанций. Всего задействовано 11 дизелей общей мощностью 4100 кВт. Еще остаются без света жители улиц Парковой, Крестьянской, Самбурова, Шевченко, Новороссийской, Крымской, Горького, Пионерского проспекта, Восточного рынка, проезда Солдатских матерей.