Энергоснабжение потребителей южной части Новороссийска восстановлено

Фото: Россети

Энергетики Юго-Западного филиала компании "Россети Кубань" оперативно восстановили энергоснабжение потребителей южного района Новороссийска.

Технологическое нарушение произошло на высоковольтной линии электропередачи. В настоящий момент подача электроэнергии полностью восстановлена.

Для информирования населения работает горячая линия с единым номером 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный), а также единый интернет-портал группы компании «Россети» - «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о нарушениях энергоснабжения (светлаястрана.рф).

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тыс. км. Управляет 742 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).