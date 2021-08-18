В Крымском районе вновь могут прозвучать сирены

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В Крымском районе снова прогнозируют ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков ожидаются дожди и усиление ветра до 10 м/с.

- Возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередачи, нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий различного назначения, падения деревьев - рассказал глава Крымского района Сергей Лесь.

Ожидается также подъем уровня рек. Поэтому жителей просят быть максимально осторожными и в случае непогоды придерживаться правил безопасности. Следует избегать мостов, эстакад, линий электропередачи и других потенциально опасных промышленных объектов.