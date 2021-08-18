Сочинские пальмы обработали против вредителей

фото пресс-службы города-курорта Сочи

В Центральном районе Сочи обработали 1,5 тысячи пальм. Это уже третий цикл санобработки тропических растений, которые оказались под угрозой из-за нашествия инвазивных вредителей, попавших на курорт вместе с посадочным материалом перед Олимпийскими играми 2014 года.

– До конца года необходимо провести обработку еще около 50 га площадей. На эти цели из муниципального бюджета в текущем году нам выделено 2,5 млн рублей. Работы ведем по ночам, для того, чтобы максимально обезопасить жителей и гостей города, – рассказал начальник отдела технического надзора МКУ «Дирекция заказчика Центрального района Сочи» Сергей Вергунов.

Инвазивными вредителями называют чужеродные виды, которые попали на новую территорию и начали активно размножаться, вытесняя местные виды. Так самшитовая огневка уничтожила почти 1900 га реликтовых самшитовых лесов в Сочи. Клоп кружевница дубовая угрожает лесам не только региона, но и всей территории страны, а коричневый мраморный клоп поражает около 300 видов растений, в том числе и плодовые культуры.