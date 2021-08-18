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Происшествия18 августа 2021 21:53

В Краснодаре около ТЦ "Красная Площадь" вспыхнула машина

По словам очевидцев, никто не пострадал
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Вечером в среду, 18 августа, около ТЦ "Красная Площадь" в Краснодаре вспыхнул автомобиль. Машина загорелась, когда ехала по дороге. Другие участники движения стали объезжать авто, боясь, что она может взорваться. К счастью, этого не произошло.

В Краснодаре на дороге вспыхнула машина
Видео: instagram.com/drozhzhin_roman_

- Все целы, все живы, - говорит очевидец происшествия Роман Дрожжин, который записал на видео горящий автомобиль.

А вот машина, по всей видимости, не подлежит восстановлению. Когда огонь охватил автомобиль, владелец вызвал пожарных. Они прибыли на место буквально в течение минуты и потушили огонь, но от иномарки почти ничего не осталось.

Что стало причиной возгорания, уточняется.

Загоревшуюся около "Красной Площади" машину потушили
Видео: instagram.com/drozhzhin_roman_