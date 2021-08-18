В Краснодаре около ТЦ "Красная Площадь" вспыхнула машина

Фото: кадр из видео

Вечером в среду, 18 августа, около ТЦ "Красная Площадь" в Краснодаре вспыхнул автомобиль. Машина загорелась, когда ехала по дороге. Другие участники движения стали объезжать авто, боясь, что она может взорваться. К счастью, этого не произошло.

- Все целы, все живы, - говорит очевидец происшествия Роман Дрожжин, который записал на видео горящий автомобиль.

А вот машина, по всей видимости, не подлежит восстановлению. Когда огонь охватил автомобиль, владелец вызвал пожарных. Они прибыли на место буквально в течение минуты и потушили огонь, но от иномарки почти ничего не осталось.

Что стало причиной возгорания, уточняется.