В Ейске простятся с погибшими в Турции пилотами

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Прощание с погибшими в Турции пилотами состоится 21 августа в 8.30 на плацу Центра боевого применения и переучивания летного состава в Ейске. Об этом сообщает администрация Ейского района.

Военный самолет БЕ-200 разбился днем, 14 августа, во время захода на посадку в районе населенного пункта Адана Турции. Лайнер тушил лесные пожары. На его борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Авиакатастрофа унесла жизни всех.

В крушение самолёта погибли полковник Евгений Кузнецов, подполковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, старший лейтенант Николай Омельченко, старший сержант Юрий Чубаров.

-Они были мужественными, преданными своему делу профессионалами, надежными боевыми друзьями, порядочными и хорошими людьми, - выражает соболезнование администрация Ейского района.

Экипаж самолета-амфибии проходил переподготовку в Ейске.