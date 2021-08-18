В генпланах прибрежных городов появятся новые обязательные объекты

Вениамин Кондратьев проконтролировал строительство водоотводного канала. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Анапе прошло совещание по вопросу ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.Перед этим глава региона осмотрел подтопленные из-за сильных дождей населенные пункты Темрюкского района и Анапы. Здесь до сих пор воде мешает уйти в море застроенная прибрежная полоса.

- В моем детстве были отводные каналы. А сегодня их нет. Их застроили. И мы дорого за это платим. В долгосрочной перспективе необходимо разработать строительство водоотводных каналов и отразить их в генпланах. В Темрюке уже ведется активная работа, там копают каналы. В Анапе тоже, – сказал Вениамин Кондратьев.

В настоящий момент уже выполняются инженерно-технические решения по обустройству трех водоотводных каналов общей протяженностью 700 метров.100-метровый канал пройдет от станицы Голубицкой в Азовское море, 30-метровый – от Темрюка в реку Кубань. А протяженность канала из Анапы в озеро Чембурка составит 560 метров.