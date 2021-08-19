Строительство скоростной трассы Джубга-Сочи планируют начать в 2030 году

Марат хуснуллин во время посещения Краснодарского края в июле 2021 года. Фото пресс-службы Правительства России

Проект строительства трассы планируют разбить на несколько этапов. Сначала работы начнут на самых загруженных участках — обходы Сочи, Туапсе и Лазаревского.

С трассировкой дороги от Джубги до Сочи в июле во время визита в регион, ознакомился и вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Правительство изучает возможные варианты разгрузки дорог, которые ведут в города на черноморском побережье Краснодарского края, - заявил он.

Новая трасса должна войти в сеть опорных дорог России. Реализация проекта обойдется в 1,6 трлн рублей.

Сейчас трассу А147 называют дорогой, способной испортить отпуск.