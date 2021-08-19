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Общество19 августа 2021 1:32

В Анапе приступили к сносу ларьков на затопленных дорогах

Это поможет вывести скопившуюся дождевую воду в море
Евгения ХАЛИКОВА
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В Анапе тяжёлая техника расчищает дорогу к морю. Фото пресс-службы администрации Анапы.

В Анапе тяжёлая техника расчищает дорогу к морю. Фото пресс-службы администрации Анапы.

На Первом проезде Джемете этой ночью приступила к работе тяжелая техника. Экскаваторы ломают ларьки и магазинчики, возведенные здесь вопреки логике и безопасности. Торговые киоски сыграли злую роль при недавнем ударе стихии. Они преградили путь воде к морю.

– Задача - до утра разобрать все конструкции и создать канал для свободного оттока- заявили в мэрии города-курорта.

Наиболее пострадал от удара стихии Пионерский проспект.Чтобы вывести скопившуюся дождевую воду в море, здесь прорыли канал общей протяженностью 600 метров, а также сделали три водотока через дюны.