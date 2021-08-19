Что произошло за ночь 22 июня: 2 миллиона рублей из денег на нацпроект украл предприниматель на Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что произошло за ночь 22 июня 2021. 2 миллиона рублей из денег на нацпроект украл предприниматель на Кубани. Мужчина обвинен в 4 преступлениях по мошенничеству.

Из пещеры в Абхазии подняли тело умершего год назад сочинского спелеолога. Операция по подъему тела длилась четыре дня.

В Анапе приступили к сносу ларьков на затопленных дорогах. Это поможет вывести скопившуюся дождевую воду в море.

Штормовое предупреждение с 19 по 21 августа объявлено на Кубани. В крае ожидаются ливни с градом и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

На Краснодар обрушился ливень. Город заливает.