Погода на 19 августа 2021 года в Краснодаре: ливни, грозы и ураган накроют краевой центр

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Ливни, грозы и ураган накроют краевой центр в четверг, 19 августа. Дождливый циклон возвращается на Кубань после небольшой паузы.

Мощный ливень зарядил в краевом центре ранним утром. Он продлится как минимум до конца суток.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 19 августа 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха в четверг составит 30 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Отмечается, что ураганный ветер будет сопровождаться залповыми ливнями и грозами.