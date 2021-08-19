В Краснодаре спецтехника откачивает воду на дорогах после ночного ливня

Фото: krd.ru

На Краснодар в ночь на 19 августа обрушился ливень. За несколько часов десятки дорог оказались подтопленными. На участки выехали спецтехника.

- Ночью в районе железнодорожного моста на пересечении улиц Переходной и Вишняковой оперативно ликвидировали подтопление, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также техника направлена на подтопенные участки на пересечении Ростовского Шоссе и Автомобильная, на Бульвар строителей, Янтарную, Российскую, Комарова, Тенистую, Новгородскую, проспект Константина Образцова, в хутор Ленина, на улицу Ришельевскую.

В Краснодаре готовы для ликвидации последствий после затяжного ливня готовы задействовать 20 вакуумных машин и 15 мотопомп. За ситуацией на улицах города круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС. Штормовое предупреждение по всему краю в связи с дождями действует до 21 августа.