В Новороссийске после ночного ливня подтопило 20 домов

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

На Новороссийск в ночь на 19 августа обрушились ливни. Здесь затопило улицы и дома в селе Южная Озереевка. В 6 утра мэр города вместе с заместителями выехал в пострадавший район. Игорь Дяченко лично прошелся по затопленным улицам в резиновых сапогах и проверил уровень воды.

- За ночь подтопило центральную часть села. Удар залповых осадков пришёлся на улицы Мира, Свободы, Ильича. Подтопленными оказались порядка 20 домов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе города-героя.

Принято решение по отводу воды.

- Людям поможем в срочном порядке откачать воду. Направлены пожарные машины, работают спасатели, - написал в соцсетях Игорь Дяченко.