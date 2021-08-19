Программа мероприятий на День государственного флага России 22 августа в Сочи: музыкальное шоу, мастер-классы и викторины

Программа мероприятий на День государственного флага России 22 августа в Сочи получилась насыщенной. На курорте запланировано несколько десятков мероприятий, приуроченных к этому государственному празднику. Учитывая эпидемиологическую обстановку, пройдут они как офлайн, так и в дистанционном формате.

Начнутся торжественные мероприятия 22 августа с поднятия триколора на площади Флага. Далее празднования переместятся в учреждения культуры, где пройдут разнообразные акции, викторины, мастер-классы и концерты.

Муниципальные музеи подготовили видео экскурсии " Из истории Российского флага", в кинотеатрах пройдут показы тематических фильмов.

Насыщенная Программа мероприятий на День государственного флага России 22 августа в Сочи запланирована в парке культуры и отдыха "Ривьера" во всех районах города.

Центральным событием в этот день станет Торжественное мероприятие в Зимнем театре, на котором подведут итоги городского конкурса «Гордо реет флаг державный».

- Конкурс проходил в дистанционном формате по номинациям «Лучшее фото», «Лучший видеоролик», «Лучший творческий номер». Было подано свыше 80 заявок на участие. Победителей выберет комиссия под председательством главы города Сочи Алексея Копайгородского. Они получат дипломы и памятные подарки, — сообщила «КП» заместитель начальника управления культуры администрации города Сочи Татьяна Баликоева.

Своеобразным подарком для сочинцев и гостей курорта в этот день станет выступление молодежного состава Хора Краснодарской филармонии – хор Краснодарского края «Молодёжка», которое также пройдет на сцене Зимнего театра.

Программа мероприятий на День государственного флага России 22 августа в Сочи обещает жителям и гостям курорта яркое музыкальное шоу: эксклюзивные хореографические постановки и яркие костюмы. В исполнении коллектива прозвучат авторские композиции, известные хиты различных направлений: популярная музыка, классика, ретро-шлягеры, джаз и фолк.