На федеральной трассе в Анапе ограничили движение из-за подтоплений

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Непогода вновь разбушевалась на Кубани. Мощные ливни и грозы обрушились на побережье Черного моря ранним утром в четверг. Лило так, что под воду ушли целые улицы и даже федеральная трасса Новороссийск – Керчь в Анапе.

- Был организован объезд трассы через поселок Виноградный, – сказали «КП» – Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что на месте дежурят сотрудники ведомства. По прогнозам синоптиков, ливни в Анапе не прекратятся как минимум до конца суток.