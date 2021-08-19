На Кубани остаются подтопленными 352 дома

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Краснодарский край накрыл мезоциклон еще 13 августа. Он бушевал в городах Кубани четыре дня. Последствия стихии в регионе ликвидируют до сих пор.

- По состоянию на 19 августа полностью освобождены от воды 23 населенных пункта: в Темрюкском районе - восемь, в Анапе - пять, в Славянском районе - восемь и в Новороссийске - два. В 10 населенных пунктах Темрюкского, Славянского районов и Анапы остается подтоплено 352 частных домовладения и 811 придомовых территорий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Продолжают функционировать 23 пункта временного размещения, в которых расположились 814 человек, из них 313 детей. На местах комиссии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Анапе вырыли траншею к затопленным улицам, чтобы дать воде уйти в море. Всю ночь для этого сносили павильоны. Спасение города с высоты птичьего полета завораживает.