В Тимашевске четыре молодые семьи получили господдержку для покупки жилья

Размер субсидии зависит от количества членов семьи. Фото: Виталий КАРНАУХ

В 2021 году четыре молодые семьи из Тимашевска получили субсидию на покупку и строительство жилья в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». На условиях софинансирования из федерального, краевого и бюджета Тимашевского городского поселения на реализацию мероприятия выделено более 3,2 миллиона рублей.

– Размер субсидии зависит от количества членов семьи. Три семьи, получившие субсидию в 2021 году, приобрели жилье, еще одна семья, воспользовавшись господдержкой, строит дом самостоятельно, – рассказали в пресс-службе мэрии Тимашевска.

Там же добавили, что основными условиями для участия в программе является возраст членов семьи до 35 лет, признание нуждающимися, городская прописка и подтвержденная платежеспособность (в банке либо собственные накопления).