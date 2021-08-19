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Общество19 августа 2021 10:17

В Тимашевске четыре молодые семьи получили господдержку для покупки жилья

Средства в размере более 3,2 миллиона рублей выделены из местного, краевого и федерального бюджетов
Виталий КАРНАУХВиталий КАРНАУХ
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Размер субсидии зависит от количества членов семьи.

Размер субсидии зависит от количества членов семьи.

Фото: Виталий КАРНАУХ

В 2021 году четыре молодые семьи из Тимашевска получили субсидию на покупку и строительство жилья в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». На условиях софинансирования из федерального, краевого и бюджета Тимашевского городского поселения на реализацию мероприятия выделено более 3,2 миллиона рублей.

– Размер субсидии зависит от количества членов семьи. Три семьи, получившие субсидию в 2021 году, приобрели жилье, еще одна семья, воспользовавшись господдержкой, строит дом самостоятельно, – рассказали в пресс-службе мэрии Тимашевска.

Там же добавили, что основными условиями для участия в программе является возраст членов семьи до 35 лет, признание нуждающимися, городская прописка и подтвержденная платежеспособность (в банке либо собственные накопления).