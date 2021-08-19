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Общество19 августа 2021 10:36

На работу в «Кубань-Вино» устроились выпускники-виноделы из разных вузов России

Трудиться на кубанском производстве получили возможность 12 человек
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Практиканты помогают в ликвидации последствий после наводнения на Кубани. Фото пресс-службы «Кубань-Вино»

Практиканты помогают в ликвидации последствий после наводнения на Кубани. Фото пресс-службы «Кубань-Вино»

Сотрудников для «Кубань-Вино» выбирали из студентов разных вузов страны. Они в течение 4 лет участвовали в специальном студенческом проекте организации. И только 12 лучших специалистов по итогам отбора получили работу на предприятии.

- Сейчас в Центре энологии проходят стажировку 50 студентов. К периоду уборки винограда приедут еще около 15 стажеров, они будут работать до 20 октября. А 12 выпускников-виноделов уже официально приступят к работе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-Вино».

Сейчас практиканты не только учатся на производстве, но и помогают в ликвидации подтоплений на Кубани.

- Раньше мы сотрудничали только с кубанскими вузами, теперь к нам приезжают и из других регионов. Из года от года желающих приехать к нам стажировку становится все больше. Мы помогаем будущим специалистам найти себя в профессии, а заодно, готовим себе перспективный кадровый резерв, - сказал завпроизводством «Кубань-Вино» Артем Васильев.