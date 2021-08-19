Все население Геленджика осталось без воды из-за аварии

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В Геленджике отключили воду во всех районах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- От РЭУ «Троицкий групповой водопровод» поступила неприятная информация. В связи с аварией на Троицком групповом водоводе в Крымском районе полностью прекращена подача воды на территорию муниципального образования город-курорт Геленджик, - сообщили в пресс-службе администрации.

О сроках отключения воды на курорте пока неизвестно. Сейчас на месте работают аварийные службы.

- Фактически в зону отключения попадает порядка 30 тысяч абонентов. Время остановки водоснабжения не известно и будет зависеть от характера и сложности повреждения. Тем не менее обследуем наполняемость резервуаров чистой воды , будем понимать потребуются ли вечером помощь водовозок, - написал в соцсетях мэр Геленджика Алексей Богодистов.