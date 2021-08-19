Фото: pfckuban.ru

Бывший тренер «Сочи» возглавил «Кубань». Накануне Александра Точилина представили коллективу. Он уже провел командное собрание и первую тренировку. Срок соглашения с тренером не раскрывается.

В ближайшее время станут известны помощники российского специалиста. Известно, что предыдущий тренерский штаб покинул клуб в полном составе.

Напомним, что 12 августа «Кубань» оставил Сергей Первушин. Он принял клуб прошлым летом. Под его руководством команда потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью. После пяти туров «желто-зеленые» шли на последнем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В последнем матче «Кубань» переиграла «Текстильщик» (1:0). Эта победа стала первой для «желто-зеленых» в чемпионате. Благодаря ей они покинули зону вылета.