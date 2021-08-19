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Общество19 августа 2021 11:07

МЧС Кубани: риски ЧС из-за ливней существуют на территории всего края

Спасатели попросили жителей и гостей региона быть осторожными в непогоду
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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19 августа на территории Краснодарского края прогнозируются сильные ливни с ветром. Также возможны подъемы воды в реках и формирование смерчей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Риски существуют на территории всего края. Особое внимание необходимо обратить жителям и гостям Черноморского и Азовского побережья, а также юго-восточных районов края, - отметил начальник ЦУКС Главного управления краевого МЧС РФ Павел Иванов.

Спасатели продолжают работать в режиме «Чрезвычайная ситуация». В Анапе, Темрюке и Славянске-на-Кубани увеличили группировки. В регионе работает водооткачивающая техника.

В случае ЧС нужно звонить по номеру «01» или «101» с мобильника.