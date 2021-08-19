МЧС Кубани: риски ЧС из-за ливней существуют на территории всего края

19 августа на территории Краснодарского края прогнозируются сильные ливни с ветром. Также возможны подъемы воды в реках и формирование смерчей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Риски существуют на территории всего края. Особое внимание необходимо обратить жителям и гостям Черноморского и Азовского побережья, а также юго-восточных районов края, - отметил начальник ЦУКС Главного управления краевого МЧС РФ Павел Иванов.

Спасатели продолжают работать в режиме «Чрезвычайная ситуация». В Анапе, Темрюке и Славянске-на-Кубани увеличили группировки. В регионе работает водооткачивающая техника.

В случае ЧС нужно звонить по номеру «01» или «101» с мобильника.