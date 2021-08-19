Под Краснодаром разбушевалась мощная гроза

Фото: кадр из видео.

В Адыгее минувшей ночью было неспокойно. Там громыхало так, что люди проснулись и прильнули к окнам. В небе - настоящее световое шоу, которое жители и стали снимать на камеры мобильного.

В соцсети они выложили фото и видео, на которых запечатлены последствия ночной непогоды. Гроза сопровождалась всполохами молний и порывистым ветром.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни восторгались красивым, то и дело мерцающим небом, другие же писали, что грозой давно никого не удивить.

НА ЗАМЕТКУ

Но все же подобное светопредставление лучше наблюдать из дома. Если гроза застала вас на природе, то в первую очередь нужно определить примерное расстояние до грозового фронта. Это можно сделать по времени, прошедшем от вспышки молнии до раската грома. Свет мы видим почти мгновенно, а вот звук запаздывает. Считается, если гром прогремел спустя три секунды после молнии, значит, это случилось примерно в километре от вас.

- Если непогода застала вас в лесу, укройтесь на участке с низкорослой растительностью — вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей, прятаться не стоит, - говорят спасатели. - Нельзя находиться также в водоеме или на его берегу — напротив, надо от воды отойти и спуститься с возвышенного места в низину.