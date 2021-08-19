В Геленджике за разбойное нападение на бизнесмена осудили пять человек

Приговор не вступил в силу

Пятеро выходцев из республик Северного Кавказа и Центральной Азии были знакомы с предпринимателем из Геленджика. Они знали, что мужчина периодически перевозит крупные суммы денег для расчета со строительной бригадой. В связи с этим у них возникла идея напасть на бизнесмена ради обогащения.

- 29 июля прошлого года приезжие напали на мужчину возле дома. Они стреляли из пистолета в ноги и требовали отдать спортивную сумку. Опасаясь за свою жизнь, он отдал пострадавший отдал все, что просили налетчики. После чего они скрылись на припаркованном рядом автомобиле. Как выяснилось позже, денег в сумке не было, внутри оказалась спортивная одежда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краевом суде.

Позже нападавшие были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю на территории Новороссийска. Исходя из роли каждого, суд назначил им лишение свободы от трех до четырех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.