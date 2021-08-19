В Сочи нашли участки под школы и детские сады Фото: Елена МОСКАЛЕВА

В Сочи почти 100 земельных участков отдадут под строительство соцобъектов. Об этом сообщили в мэрии курорта.

На 6 участках, расположенных в Адлерском, Центральном и Лазаревском районах, появятся новые скверы. На трех в Лазаревском районе построят детские сады, а по двум, расположенным в Хостинском и Адлерском районах - ведется работа по изменению вида разрешенного использования. На них также планируют построить образовательные учреждения.

- В Сочи проведена инвентаризация 2700 земельных участков. 97 свободных от прав третьих лиц и от застройки зарезервированы для размещения на них социальных объектов, 60 – будут закреплены за районными администрациями с целью благоустройства, - сообщила заместитель главы города Сочи Инна Петухова. - В отношении 16 свободных земельных участков общей площадью 80,5 гектаров ведется работа по вовлечению их в хозяйственный оборот.