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Общество19 августа 2021 11:55

В Сочи почти 100 земельных участков отдадут под строительство соцобъектов

Это значит, что в городе появятся новые школы и детские сады
Елена МОСКАЛЕВА
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В Сочи нашли участки под школы и детские сады

В Сочи нашли участки под школы и детские сады

Фото: Елена МОСКАЛЕВА

В Сочи почти 100 земельных участков отдадут под строительство соцобъектов. Об этом сообщили в мэрии курорта.

На 6 участках, расположенных в Адлерском, Центральном и Лазаревском районах, появятся новые скверы. На трех в Лазаревском районе построят детские сады, а по двум, расположенным в Хостинском и Адлерском районах - ведется работа по изменению вида разрешенного использования. На них также планируют построить образовательные учреждения.

- В Сочи проведена инвентаризация 2700 земельных участков. 97 свободных от прав третьих лиц и от застройки зарезервированы для размещения на них социальных объектов, 60 – будут закреплены за районными администрациями с целью благоустройства, - сообщила заместитель главы города Сочи Инна Петухова. - В отношении 16 свободных земельных участков общей площадью 80,5 гектаров ведется работа по вовлечению их в хозяйственный оборот.