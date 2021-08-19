Владимир Щербаков. Фото: kmto-premiera.ru

Утром 19 августа стало известно, что умер Владимир Щербаков, заслуженный артист России и Кубани. Он ушел из жизни на 82-м году жизни.

С 1994 года актер служил в Молодежном муниципальном театре. Именно здесь на сцене он воплощал героев Чехова и Достоевского, Сэлинджера и Ионеско.

Но в репертуаре Владимира Щербакова десятки главных ролей, сыгранных на разных площадках России. Он срывал овации от Нижнего Тагила до Южно-Сахалинска. Это и Николай Островский в спектакле «Девятая симфония», и Женя Лукашин в комедии «С легким паром».

- Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Щербакова. Светлый человек ушёл в чудесный праздник — Преображение Господне (Яблочный Спас), - сказали в пресс-службе Краснодарского молодёжного театра. - Нам будет Вас очень не хватать... Родной Вы наш, Вечная память... Царствие небесное.