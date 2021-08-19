На Кубани за сутки вывили 252 человека с коронавирусом, в том числе 17 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают выявлять заболевших COVID-19. За последние сутки на 19 августа, в госпитали Кубани попали еще 252 человека с коронавирусом, среди них 17 детей.

Самым зараженным стал Краснодар с 52 заболевшими. Следующими в антирейтинге идут Сочи, Лабинский район, Горячий Ключ, Апшеронский и Выселковский районы. Здесь выявили 32, 29, 25 и по 17 инфицированных.

- По 13 человек заболели в Курганинском и Мостовском районах. В Усть-Лабинском районе 10 новых пациентов, в Геленджике, Туапсинском и Каневском районах – по шесть, в Новопокровском районе – пять, - сообщили в оперштабе.

Четыре случая заражения зафиксировали в Белоглинском районе, по три – в Новороссийске и Павловском районе, по два – в Анапе, Темрюкском и Щербиновском районах. Единичные случаи зафиксированы в Ленинградском, Приморско-Ахтарском, Северском, Староминском и Тимашевском районах.

101 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, девять – на ЭКМО. В стационарах лечится 3505 человек с коронавирусом, дома – 7145 жителей.