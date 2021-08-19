Сбер сделал удаленную покупку готового жилья еще проще

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Приобрести недвижимость и оформить право собственности дистанционно теперь можно без посещения офиса СберБанка. Услуга реализуется с помощью сервиса электронной регистрации и сервиса безопасных расчетов, и применяется для сделок по купле-продаже готовой недвижимости с использованием собственных средств заемщика.

Раньше для оформления дистанционной покупки недвижимости требовалось одновременное присутствие всех участников сделки в банке – покупателя, продавца и их представителей. Если продавец и покупатель находились в разных городах, организовать подобную синхронизацию было особенно сложно.

Теперь для проведения такой сделки покупателю и продавцу достаточно получить электронную подпись (УКЭП) в любом центре ипотечного кредитования СберБанка своего города. Затем агенту по недвижимости нужно создать в личном кабинете партнера на сайте ДомКлик заявку на проведение цифровой сделки без заемных средств и выбрать время ее заключения. Система автоматически загрузит данные об электронной подписи продавца и покупателя, и сделка отправится на регистрацию в Росреестр.

- Люди со всей страны приобретают жилье в Краснодарском крае и республике Адыгея как для отдыха, так и для жизни. Порядка 45% от всех сделок с недвижимостью в Краснодарском отделении Сбербанка проходят в дистанционном формате. Мы заботимся о том, чтобы процесс покупки не омрачался лишними хлопотами, поэтому специально для этой категории клиентов запустили сервис «Цифровая сделка» на ДомКлик. Единственное, что необходимо сделать клиенту – заказать электронную цифровую подпись, остальные этапы совершаются автоматически, - говорит управляющий СберБанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Подробнее о дистанционных сервисах Сбера читайте на сайте ДомКлик по ссылке.