Работа Кубанского казачьего войска – лучшая в России в первом полугодии

Фото: пресс-служба администрации края

Деятельность Кубанского казачьего войска признана лучшей в России. Работу за первое полугодие оценивали накануне на заседании Совета атаманов Всероссийского казачьего общества. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Краснодарский край представлял вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. По итогам заседания за 6 прошедших месяцев 2021 года работа войска оценена как наиболее эффективная в стране.

Кубанское казачье общество несет государственную службу, занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, развитием казачьего образования и экономики.

- На Кубани работает более 1,7 тыс. казаков в составе 46 дружин, 135 – на защите государственных границ, - подчеркнул вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. – Казаки участвуют в ликвидации последствий ЧС, пресекают незаконный оборот наркотиков, стоят на охране муниципальной и государственной собственности.

Напомним, на Кубани действует 70 казачьих школ, 4558 классов казачьей направленности с 98 тысячами учеников, работают 7 казачьих кадетских корпусов. Более 6 тыс. кубанцев занимаются в 135 казачьих клубах, Союза казачьей молодежи составляет 107 тысяч человек.