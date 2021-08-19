Санаторий Анапы «Черноморская зорька» закроют на дезинфекцию

Затопленный ранее лагерь "Черноморская зорька"

Затопленный санаторий «Черноморская зорька» решено закрыть на дезинфекцию. 400 отдыхавших детей отправятся домой, 5-я смена должна была начаться 22 августа и завершиться 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования науки и молодежной политики Коми.

- На территории лагеря проведутся дезинфекционные работы, а детей переместят в не пострадавший от затопления лагерь, - подчеркивается в послании ведомства.

Детей, которые должны отдыхать в 5-ю смену, отправят в детский оздоровительный лагерь «Энергетик». Он находится в поселке Сукко близ Анапы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о "фейковой" информации о черноморском санатории Анапы. Во "вбросе" говорилось, что из-за подтопления в лагере были забыты и голодны дети-инвалиды. В мэрии города информацию опровергли.