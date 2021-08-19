ФСБ Адыгеи задержала 22-летнего подражателя АУЕ*

Молодой человек всячески указывал на свою принадлежность к криминальному молодежному движению

Очередного поклонника криминального образа жизни задержали силовики Адыгеи. 22-летний житель Майкопского района, причастный к мелким кражам, разбою и угону автомобиля оказался ярым поклонником экстремистской субкультуры АУЕ*.

- На страничках в соцсетях молодой человек открыто показывал, что является участником экстремистского движения и пропагандировал идеологию насилия. Также при задержании он оказывал сопротивление сотрудникам полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Республике Адыгея.

Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность жителя Адыгеи, причастного к формированию в регионе ячейки запрещенной организации.

В отношении 22-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 17 августа 2020 года Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил на территории России деятельность международного общественного движения «Арестантское уголовное единство»*.

*«АУЕ» - организация, запрещенная в Российской Федерации.