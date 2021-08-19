В Крыловском районе Кубани обновили хирургическое отделение

Фото: пресс-служба администрации края
Крыловская центральная районная больница обновляется: здесь завершили ремонт хирургического отделения. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации.
В медицинском корпусе обновили стены, провели капремонт всех коммуникаций. Также реконструированное помещение теперь оснащено новым удобным оборудованием, в том числе и палатой интенсивной терапии.
- Хирургический корпус имеет давнюю историю, очень важно создавать удобства для медиков и пациентов, сейчас мы видим отличный результат, - подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.
Напомним, в этом году на ремонт городских и районных больниц выделено 1,4 миллиарда рублей.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о реконструкции пищеблоков в школах края. В Сочи завершается ремонт столовой в гимназии №5.