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Общество19 августа 2021 13:25

В Краснодаре после ночного ливня подтопило микрорайон Губернский

Он ушел под воду за пару часов
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: КП - Кубань

Фото: КП - Кубань

Мощные ливни и грозы обрушились прошлой ночью на Кубань. За пару часов в Краснодаре выпало несколько миллиметров осадков. Мегаполис сковали огромные пробки.

Самая сложная ситуация была в микрорайоне Губернском. Здесь под воду ушел целый перекресток на пересечении улиц Героев Разведчиков и Домбайской. Огромное озеро образовалось на пустом месте. Глубина луж здесь достигала 15-25 см.

Чтобы избежать гидроудара, водители объезжали "озеро" по улицам-дублерам. Сейчас лужа уменьшилась в размере, но не исчезла. Уже скоро она может обрести прежние габариты.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в Краснодаре зарядят залповые ливни. Они продлятся до ночи.

Микрорайон Губернский после ночного ливня